Thuram: «Inter? Non ho notato nulla. Sto al Borussia ma chissà il futuro»

Marcus Thuram, in estate finito in orbita Inter, è ritornato a parlare dopo il suo infortunio e conseguente rientro in campo. Qualche battuta sulle voci nerazzurre

FUTURO − Thuram ha risposto così alle voci sull’Inter: «Davvero? Non ho notato nulla al riguardo (ride). No, sul serio: ovviamente c’è la possibilità che io giochi ancora per il Borussia Mönchengladbach la prossima stagione. Su quante siano alte queste possibilità, non posso ancora saperlo. Al momento so per certo di essere un giocatore del Borussia Mönchengladbach e che farò del mio meglio per vincere più partite possibili. Tutto il mio cuore appartiene a questo club in questo momento».

Fonte: gladbachlive.de