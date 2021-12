Spalletti: «Brucia il -4 dall’Inter? Serie A lunga, ma noi abbiamo un mostro»

Spalletti ha vinto 0-1 in casa del Milan nel posticipo di Serie A (vedi articolo). L’allenatore del Napoli, in conferenza stampa, parla dei quattro punti di distacco dall’Inter.

IL DIVARIO – Luciano Spalletti guarda la classifica del Napoli: «Quanto bruciano i quattro punti di distacco dall’Inter? Noi la ringraziamo per la fiducia che ha nei nostri confronti (sorride, ndr). Però poi noi dobbiamo pensare a vincere le partite, come facevamo qualche tempo fa, senza andare a guardare quello che fanno gli altri. Il campionato è ancora lunghissimo, c’è ancora molta strada da fare. C’è ancora questo mostro invisibile della Coppa d’Africa che è lì dietro: ti scompaiono i calciatori da dentro lo spogliatoio e non sai dove andarli a ritrovare. Perché poi noi ne abbiamo quattro, siamo la squadra che ne ha più di tutti, di livello fondamentale per la nostra squadra. Se però le risposte sono queste qui, se l’atteggiamento è quello che ho visto in questo periodo diventa tutto più facile. Vedo che tutti si mettono a disposizione, che tutti incitano i compagni quando non giocano. I nostri tifosi dopo due partite perse vengono allo stadio quando noi usciamo, spendono un sabato pomeriggio per venire a fare un applauso di un minuto quando il pullman va via. Sono tutti segnali molto importanti, che poi determinano un importante futuro».