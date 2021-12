VIDEO – Sampdoria-Venezia 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Venezia, posticipo pomeridiano della diciottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



ALL’INIZIO E ALLA FINE – Sampdoria-Venezia 1-1 nel posticipo pomeridiano della diciottesima giornata di Serie A. Un gol in avvio e uno allo scadere decidono la partita di Marassi. La Sampdoria, reduce da due vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia, ci mette un minuto a sbloccarla: Tommaso Augello serve Francesco Caputo per il tocco di prima verso Manolo Gabbiadini, che di sinistro fa subito gol. Sono passati appena quarantadue secondi dal calcio d’inizio. La Sampdoria prova a costruire sulla rete lampo, il Venezia regge nonostante un colpo di testa di Morten Thorsby a lato. Il norvegese, dopo un tiro di Valerio Verre respinto da Sergio Romero, manda alto la respinta. Sempre Romero salva su Antonio Candreva. All’87’ Adrien Silva prova il lancio per Fabio Quagliarella, palla murata che diventa buona per Thomas Henry, la cui discesa si chiude con uno splendido destro a giro all’incrocio: 1-1. Nel recupero ci prova Candreva, lo stoppa di testa quasi sulla linea Mattia Caldara.

Video con gli highlights di Sampdoria-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.