Napoli corsaro a San Siro, agganciato il Milan. Inter a +4 sulle seconde

Milan e Napoli hanno chiuso il diciottesimo turno di Serie A nella sfida di San Siro. Il match è terminato sul punteggio di 0-1 per gli uomini di Spalletti che agganciano i rossoneri in classifica.

SECONDO POSTO – L’Inter, con il rotondo successo sulla Salernitana, ha allungato in testa alla classifica. Milan e Napoli sono chiamate a rispondere ai nerazzurri nel posticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti, reduce dalle sconfitte con Atalanta ed Empoli, passa subito in vantaggio al 5′. Calcio d’angolo battuto dalla destra da Piotr Zieliński, stacco sul primo palo di Eljif Elmas che sorprende Mike Maignan con un colpo di testa. I rossoneri trovano il pareggio con Franck Kessié in un’azione confusissima ma l’arbitro Davide Massa annulla dopo averlo rivisto al VAR. Quella del centrocampista macedone è quindi la rete che decide un match teso e combattuto in una gelida serata milanese. Con questo successo per 0-1, il Napoli sale a 39 punti, agganciando il Milan di Stefano Pioli al secondo posto alle spalle dell’Inter, ora a +4 su entrambe le inseguitrici e matematicamente campione d’inverno.