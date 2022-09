Sottil predica calma prima dell’Inter: «Piedi per terra, restiamo equilibrati»

Andrea Sottil ha parlato dopo la vittoria dell’Udinese sul campo del Sassuolo. I friulani, secondi in classifica, domenica sfideranno l’Inter

PIEDI PER TERRA – Queste le parole di Sottil: «Sono soddisfatto, ma resto coi piedi per terra. Non mi piace la retorica, ai ragazzi dico di restare equilibrati. Siamo contentissimi, ma pensiamo partita per partita. Ci riposeremo e quello che stiamo facendo ci dà ulteriore spinta».

Fonte: udinese.it