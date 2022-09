Guarino: «Juventus-Inter Women affrontata a viso aperto! In allenamento…»

Guarino interviene nel post-partita di Juventus-Inter Women e manifesta la sua felicità per il risultato finale. Ai microfoni di Inter TV, l’allenatrice dell’Inter Women commenta la prestazione della sua squadra e apprezza l’impegno delle nerazzurre che hanno conquistato un punto contro una buona Juventus.

SODDISFAZIONE – Rita Guarino parla ai microfoni di Inter TV al termine di Juventus-Inter Women (vedi tabellino). L’allenatrice dell’Inter Women si dice soddisfatta della prestazione in casa della Juventus campione d’Italia: «Siamo venuti qua per affrontarla a viso aperto. Mettendoci subito nella condizione di esprimere anche i nostri valori in campo. La partita la stavamo giocando bene ma ci ha viste in svantaggio due volte. Quindi siamo state doppiamente brave a rimanere in gara nel secondo tempo. E a realizzare la rete all’apertura. È stato fondamentale, perché abbiamo trovato il coraggio di alzare ancora di più il baricentro quando avevamo la possibilità di affondare con i nostri attaccanti. Per cui sono molto soddisfatta, perché le ragazze sono rimaste con il focus e attente durante la partita. La consapevolezza deve nascere durante gli allenamenti, dalle partite ci aspettiamo questo tipo di prova. Al di là del risultato! Perché questa è una prova che matura durante gli allenamenti. La consapevolezza deve nascere lì. E poi nella partita può succedere qualsiasi cosa. Quindi a me interessano le modalità con cui ci alleniamo, l’attenzione e la determinazione per migliorarci». Così ha concluso la Guarino dopo aver visto le sue ragazze lottare in campo per guadagnare un risultato favorevole.