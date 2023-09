Il sostituto di Satriano manda il Brest primo in Ligue 1! Grosso KO

Incredibile in Ligue 1, dove la capolista è a sorpresa il Brest di Satriano. L’attaccante in prestito dall’Inter non segna, ma la partita contro il Lione di Grosso la decide il suo sostituto: finisce 1-0.

IL PRIMATO – C’è il Brest a guardare tutti dall’alto in Ligue 1, e così sarà almeno per una settimana. Altro exploit dei biancorossi di Éric Roy, che piegano 1-0 il Lione di Fabio Grosso nel match di stasera per la sesta giornata del campionato francese. Martin Satriano, in prestito dall’Inter, comincia titolare ma esce al 70′. Al suo posto entra Steve Mounié, che a tre minuti dal 90′ su cross di Kenny Lala con un gran colpo di testa fa 1-0. Brest primo, mentre il Lione è terzultimo e Grosso al suo esordio in panchina non trova punti.