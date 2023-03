Sosa: «Contro l’Inter la vittoria più bella! Fermare Lukaku? Vi spiego»

Il difensore del Bologna Joaquin Sosa ha parlato ai microfoni ufficiali del club felsineo, tornando specialmente sulla partita di domenica vinta contro l’Inter. Spiegando anche come sia riuscito a rendere inoffensivo un attaccante come Romelu Lukaku

VITTORIA IMPORTANTE – Joaquin Sosa ha espresso così tutta la sua soddisfazione per la vittoria del Bologna contro l’Inter: «Abbiamo fatto una grande partita e abbiamo meritato i tre punti. I tifosi ci hanno incitato e ci hanno dato quel qualcosa in più per fare una grande partita. È la vittoria più bella di questo campionato per l’importanza dell’avversario e per l’ambiente che c’era allo stadio».

FERMATO – Sosa ha poi spiegato come sia riuscito a rendere inoffensivo l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku: «Sappiamo che giocatore è, ma il lavoro su di lui non è stato solo mio. è stato di tutta la squadra. Non gli sono arrivati molti palloni e quando gli sono arrivati siamo stati molto attenti. Abbiamo fatto un buon lavoro in fase difensiva».