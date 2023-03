Paventi: «Inter, non sfruttato il calendario! Tanti punti persi, anno scorso…»

Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport, ha parlato dell’Inter impegnata sabato sera contro il Lecce. Il giornalista si esprime sul momento della squadra nerazzurra

IMPORTANTE – Queste le parole di Paventi: «L’Inter non ha sfruttato a pieno il calendario. L’anno scorso è successa la stessa cosa con i 7 punti in 7 partite. Quest’anno non è mai stata veramente in corsa per lo scudetto, ma i tanti punti persi con le piccole hanno reso ingarbugliata la corsa ad un posto in Champions League».