Inter-Lecce, torna Barella dal 1′! Due dubbi di formazione per Inzaghi – SM

Inter e Lecce si sfideranno domenica pomeriggio alle 18. Secondo Sport Mediaset per Inzaghi sono due i principali dubbi di formazione. Rientra Barella dal 1′.

LE SCELTE – Inter-Lecce andrà in scena domenica alle 18. Secondo Sport Mediaset, sono ancora da monitorare le condizioni di Milan Skriniar e Federico Dimarco, non convocati domenica per il match contro il Bologna. C’è ottimismo, ma in caso di forfait sono pronti Robin Gosens e Stefan de Vrij. In mediana rientra Nicolò Barella dal 1′, con Marcelo Brozovic in regia e Hakan Calhanoglu mezzala sinistra. Matteo Darmian è in vantaggio su Denzel Dumfries per un posto a destra, così come Romelu Lukaku su Edin Dzeko per una maglia accanto a Lautaro Martinez.