Brambati: «Inter, scudetto perso ad inizio stagione! Inzaghi deve fare step»

Massimo Brambati, ospite a TMW Radio, ha detto la sua sulla forza dell’Inter e sulle difficoltà della squadra. Inoltre ha parlato di un problema di Simone Inzaghi che penalizza il gruppo.

C’È UN PROBLEMA − Massimo Brambati, ha parlato delle difficoltà dell’Inter nonostante la forza della sua rosa. L’ex calciatore ha poi detto la sua su Simone Inzaghi: «Io prendo in esame le partite. Se una squadra riesce a battere in casa il Barcellona, a metterla in difficoltà al Camp Nou, a vincere con il Porto e a battere il Napoli che non ha mai perso vuol dire che è molto molto competitiva. Non dimentichiamo inoltre che ha vinto una Supercoppa sdraiando il Milan e poi si è ripetuta nel derby successivo. Allora mi domando come la stessa squadra possa perdere 10 punti su 12 con Empoli, Bologna, Sampdoria e Monza. Queste sono tutte squadre dignitosissime ma ampiamente alla portata di una rosa come quella dell’Inter che di punti avrebbe dovuto farne 12 o 10 e non 2. Quindi c’è qualcosa che non va. Poi Inzaghi per me è un buon allenatore. Gli manca da fare solo lo step successivo affinché le sue squadre siano più attente anche in partite meno importanti e più alla portata. Noi prendiamo in esame solo questi ultimi due mesi ma i nerazzurri hanno perso contatto con lo scudetto a inizio stagione. Non si può fare una partenza di quel genere. Io mi auguro che cambi».