Sosa: “Inter, fai giocare Sanchez! Vidal colpo stellare. Lautaro Martinez…”

Condividi questo articolo

Sosa – ex attaccante dell’Inter, oggi collaboratore tecnico del Nacional -, intervistato dal quotidiano cileno La Cuarta, parla della situazione di mercato che vede protagonisti l’argentino Lautaro Martinez con la coppia cilena formata da Sanchez e Vidal. I tre sudamericani sono vicini e lontani dall’Inter per motivazioni diverse

STAFFETTA IN ATTACCO – Il calcio moderno forse non fa per Ruben Sosa e nemmeno i calciatori: «Non so proprio cosa voglia Lautaro Martinez. È un ragazzo che fa parte di una grande squadra come l’Inter. Non so cosa pensano i giocatori. Vanno in una squadra [firmando un contratto, ndr] per quattro anni e dopo un anno vogliono cambiarla per ottenere più soldi. Stanno pensando molto ai soldi. Ero con Alexis Sanchez nell’hotel in cui viveva a Milano. Per me è un grande giocatore, con una lunga carriera, specialmente in Nazionale. Ed è molto rispettato. A Sanchez non è stato dato tempo. Deve giocare più partite, per 90 minuti. Non può giocare così poco! Ha bisogno di tempo per tornare ad essere il giocatore che è. Ha bisogno di giocare un paio di buone partite per ritrovare sicurezza, ma da titolare e per tutto il tempo. Io terrei Sanchez all’Inter per un altro anno. È un goleador, fisicamente sta molto bene e ha ancora molto da dare. È un ragazzo che ha fatto molti gol e continuerà a farli».

COLPO A CENTROCAMPO – Da un cileno all’altro, Sosa si esprime anche sulle possibilità di rivedere il centrocampista del Barcellona in Italia: «Sarebbe molto utile per l’Inter se arrivasse Arturo Vidal, che è un rinforzo stellare. È un profilo che farebbe molto bene al centrocampo. Vidal è un giocatore con una carriera importante, più che dimostrata. Ex Juventus? Ma il calcio è così, devi giocare dove vuoi. Non ho mai pensato di giocare nell’Inter quando ero alla Lazio, ma è successo e ho avuto tre anni meravigliosi, in cui ho fatto molti gol. Oggi, quando vado a Milano, le persone sono molto affettuose. Antonio Conte lo conosce bene e sceglie anche molto bene i giocatori. Se arrivasse, Vidal rinforzerebbe la squadra aggiungendo grinta e dinamismo. È un calciatore completo».

Fonte: La Cuarta – Rodrigo Fuentealba