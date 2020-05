Nagelsmann: “Werner ha grande istinto e velocitÃ . Per i difensori…”

Nagelsmann: “Werner ha grande istinto e velocità. Per i difensori…”

Julian Nagelsmann, allenatore del RB Lipsia, nell’intervista in seguito alla vittoria per 0-5 contro il Mainz (vedi articolo) ha elogiato Timo Werner, attaccante seguito anche dall’Inter.

ELOGIO – Dopo la convincente vittoria per 0-5 contro il Mainz, Julian Nagelsmann, tecnico del RB Lipsia, ha elogiato la sua stella Timo Werner. L’attaccante tedesco, seguito da vicino anche dall’Inter, si è infatti reso protagonista del match segnando una tripletta. Ecco le parole del tecnico: «Timo ha un ottimo istinto non solo per giocare largo come ala, ma anche per tagliare in posizione centrale. Insieme alla sua velocità è una cosa che rende molto difficile ai difensori riuscire a contrastarlo».