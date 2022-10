Sorrentino: «Inter era allo sbando, ora altra squadra. Vinta gara trappola»

Stefano Sorrentino ha commentato la vittoria dell’Inter ai danni del Viktoria Plzen e la conseguente qualificazione agli ottavi di Champions League. L’ex portiere fa i complimenti a squadra e Inzaghi

ALTRA SQUADRA − Sorrentino nel post su Infinity ha analizzato il cambiamento dei nerazzurri: «Prima della partita col Barcellona dell’andata l’Inter sembrava una squadra allo sbando, da lì in poi un’altra squadra. Segna tanto, subisce poco, il rientro degli infortunati è un’altra importante notizia per Inzaghi. Giocatori come Lukaku non si possono vedere fuori, le ultime 4 gare di campionato saranno importanti per recuperare punti. Col Viktoria Plzen non c’è stata partita ma era comunque una trappola. Complimenti all’Inter e a Inzaghi che si è affidato a giocatori maturi e di esperienza».