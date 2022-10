Ceravolo: «La società ha sempre sostenuto Inzaghi, ora si gode vittoria!»

Negli studi di Sportitalia il talent scout ed ex calciatore Franco Ceravolo si è lasciato andare ad elogi nei confronti della società dell’Inter e di Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino è stato il simbolo del passaggio agli Ottavi di Finale di Champions League.

TANTI ELOGI − Si sprecano gli elogi nella notte più bella della stagione dell’Inter. La vittoria contro il Viktoria Plzen per 4-0 e il conseguente passaggio del turno ha destato diverse reazioni tra i più diversi opinionisti. Negli studi di Sportitalia il talent scout ed ex calciatore Franco Ceravolo ha parlato così: «l’Inter ha superato il girone più difficile, il girone di ferro di questa edizione di Champions League. Brava la società a rimanere vicino ad Inzaghi anche nei momenti più difficili. Io ho sempre sostenuto che l’Inter abbia la rosa più forte in Italia. I tifosi e la stampa avevano già esonerato Inzaghi, la società ha avuto fiducia e ora si gode il raggiungimento del primo obiettivo stagionale. Tutti sono stati compatti, Inzaghi bravissimo».