Prima Pagina IN Edicola: Inter, ciao Barcellona. Festa qualificazione tripla

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, ciao Barça. Splendido 4-0 al Viktoria, ottavi conquistati con sigillo di Lukaku. Micki apre, doppietta di Dzeko. Romelu entra e dopo 4′ segna. Simone avanti, Xavi a casa. Zhang annuncia: «Non vendo».

TUTTOSPORT

Inter, la festa è tripla. Ottavi, Lukaku e soldi. Il belga rientra dopo 61 giorni e mette la firma sul 4-0 al Plzen. Zhang, premio alla squadra: «Non vendo il club».