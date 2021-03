Sorrentino: «Inter, quanti più punti possibili subito. Parma? Nulla facile»

Stefano Sorrentino

Parma-Inter dà ai nerazzurri la possibilità di portarsi a +6 sul Milan, fermato ieri dall’Udinese col solito rigore a evitare il KO a recupero scaduto. L’ex portiere Stefano Sorrentino, ospite di “Pressing Serie A” su Italia 1, è dell’idea che la squadra di Conte debba fare il vuoto subito.

NIENTE GESTIONE – Per Stefano Sorrentino l’Inter non deve fare calcoli, pur essendo favorita: «L’ho già detto tante volte, sulla carta è una squadra più forte di tutte quante. Non giocando le coppe comunque riesce a gestire gli allenamenti, ha una settimana per preparare le partite. È chiaro che a Parma può sembrare facile, ma di facile nel calcio non c’è nulla. È una prova di maturità: battendo il Parma, col pareggio del Milan, allungherebbe. E poi c’è l’Atalanta lunedì: ogni partita, come dice Antonio Conte, è una finale. L’Inter ha tanti punti di vantaggio, è bene che ne faccia quanti più possibili subito».