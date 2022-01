Sorrentino: «Inter, Inzaghi può aprire un ciclo! Juventus da partita secca»

L’Inter di Inzaghi stasera scenderà in campo contro la Juventus nella finale di Supercoppa italiana (QUI le ultime). Stefano Sorrentino – intervenuto sui canali Mediaset nel pre-partita di Atalanta-Venezia -, parla della possibilità dei nerazzurri di aprire un ciclo

ERESIA – L’Inter di Simone Inzaghi, secondo l’ex portiere Stefano Sorrentino, non può parlare di turnover: «Parlare di turnover quando hai così tanti campioni è un’eresia, l’Inter scenderà in campo con la miglior squadra possibile. Deve dare continuità al lavoro fatto finora. Hanno una mentalità vincente, devono continuare su questa strada perché continuare a vincere dà quel qualcosa in più».

CICLO – Sorrentino è convinto che Inzaghi all’Inter possa aprire un ciclo: «Sicuramente. La strada l’ha indirizzata Antonio Conte, poi sappiamo benissimo com’è andata in estate. L’Inter ha puntato secondo me sul migliore allenatore che c’era sulla piazza. È arrivato in sordina, senza tanti riflettori accesi ma sta dimostrando di essere un allenatore da top club. L’eventuale vittoria di stasera potrebbe dare tanto, ma cosa più importante si sta aprendo un ciclo. La dimostrazione sono la testa della classifica e il fatto che sicuramente stasera faranno una grande gara».

ATTENZIONE – Per finire, Sorrentino mette in guardia l’Inter: «Le squadre di Massimiliano Allegri non giocano benissimo ma le partite secche non le sbagliano quasi mai. Poi quando si giocano queste partite qui i livelli vengono pareggiati e personalmente non ci sono favoriti. Vedremo del bel calcio e una grande partita».