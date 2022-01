Atalanta, Djimsiti assente contro il Venezia: indisponibile anche per l’Inter?

L’Atalanta proprio in questi minuti sta sfidando il Venezia negli ottavi di Coppa Italia. Tra i nerazzurri di Gasperini, prossimi avversari dell’Inter in campionato, risulta indisponibile Djimsiti

INDISPONIBILI – L’Atalanta, impegnata proprio in questi minuti con il Venezia in Coppa Italia, deve fare i conti con i casi di positività al Covid-19 (vedi articolo). Per la gara contro i veneti di Paolo Zanetti, oltre a Roberto Piccoli, Marco Sportiello e Davide Zappacosta, già assenti con l’Udinese, risulta indisponibile anche Berat Djimsiti.