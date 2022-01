Inter-Juventus, Inzaghi scioglie i dubbi: fuori Sanchez, dentro Dzeko! – Sky

Inter-Juventus è la finale di Supercoppa che andrà in scena stasera alle ore 21.00 a San Siro. Secondo Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, Inzaghi ha scelto Dzeko

SCELTE FATTE – Inter-Juventus andrà in scena stasera alle ore 21.00 a San Siro, in palio c’è il primo trofeo stagionale, ovvero la Supercoppa. Secondo Matteo Barzaghi, Simone Inzaghi ha scelto la coppia Edin Dzeko-Lautaro Martinez: «L’Inter arriva alla partita con grandi certezze, la Juventus ci arriva nel momento giusto per dare una svolta alla stagione. Può essere una partita senza favoriti? Forse sì, in una partita secca può valere tutto. Questa sera San Siro sarà ancora al 50%. Sarà sicuramente bello da vedere questo scontro, con Dzeko e Lautaro Martinez in attacco per l’Inter e probabilmente Dybala in panchina e Kulusevski titolare per dar fastidio a Brozovic».