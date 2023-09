Sneijder: «Inter, c’è più qualità! Vince semplice la Serie A, poi coppa»

Sneijder premia l’Inter per l’inizio di stagione e cancella molti dei discorsi fatti sul mercato, ritenendo la squadra che ha ora Inzaghi più forte di quella della scorsa stagione. In un’intervista andata in onda durante Calcio Totale Estate su Rai 2, l’ex numero 10 è sicuro: sarà tricolore.

AL MEGLIO – Wesley Sneijder è molto ottimista sull’Inter: «Secondo me c’è più qualità quest’anno. Devono quindi fare uguale come l’anno scorso, per arrivare in finale di Champions League è sempre difficile ma io ho fiducia in questa squadra. Secondo me vince semplice la Serie A, poi bisogna fare meglio in Champions League. Lautaro Martinez al top? Come sempre, con la maglia numero 10 poi».