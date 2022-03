Skriniar: «Scudetto? Perso tanti punti ma lotteremo fino all’ultima giornata»

L’Inter affronta la sosta delle nazionali per preparare al meglio quella che sa molto di ultima spiaggia: la sfida alla Juventus. Intanto Milan Skriniar è stato eletto per il terzo anno consecutivo calciatore dell’anno in Slovacchia.

PREMIO – L’Inter lo scorso anno ha vinto lo scudetto e quest’anno è ancora in corsa per il bis. Per vincerlo però servirà tornare a conquistare i 3 punti dal match contro la Juventus al rientro dalla sosta. Milan Skriniar ha vinto per il terzo anno consecutivo il premio di calciatore dell’anno in Slovacchia (vedi articolo) e il nerazzurro a margine ha parlato. «È una ricompensa per il lavoro quotidiano, gli allenamenti e le partite sono davvero tanti. Credo che migliorerò ancora di più. Cerco di lavorare anche mentalmente (…) Mi ha aiutato molto il fatto che noi e l’Inter siamo riusciti a vincere lo scudetto. Ci siamo vicini anche quest’anno, anche se ora siamo indietro, ma credo che torneremo a vincere. Negli ultimi anni, il campionato italiano è tornato equilibrato e purtroppo abbiamo perso qualche punto in diverse partite. Le squadre ci hanno sorpassato, ma abbiamo una partita da recuperare e lotteremo fino alla fine. Spero che alla fine ce la faremo».

Fonte: SportKY