Biasin: «Inzaghi, probabile che resti in un caso. Il preferito per la difesa»

Fabrizio Biasin ha parlato dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, e di diversi giocatori che sono accostati al club nerazzurro in questo momento.

DYBALA – Queste le parole nella diretta Twitch della CMIT TV da parte di Fabrizio Biasin su Paulo Dybala. «In questo momento – si legge su Calciomercato.it – pensare di arrivare a Dybala vuol dire metterlo davanti a tutta una serie di operazioni che l’Inter deve fare: una punta, un difensore centrale e un vice Brozovic».

LUKAKU – Biasin su Romelu Lukaku. «So che si è fatto vivo con i dirigenti dell’Inter, ha provato a capire se ci sono i margini per tornare, ma non sembrano esserci».

INZAGHI – Biasin su Simone Inzaghi. «Le possibilità che Inzaghi sia l’allenatore dell’Inter anche l’anno prossimo sono elevatissime. Se dovesse lottare fino alla fine per lo scudetto allora è molto probabile che resti, poi se arrivano sette sconfitte nelle ultime nove partite è un altro discorso».

BREMER – Biasin su Gleison Bremer. «E’ il preferito dall’Inter per la difesa. Se dovesse restare in Italia, lo prenderebbero i nerazzurri. La situazione rischia di complicarsi se dovessero entrare in scena grandi club stranieri».