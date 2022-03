Skriniar, per il terzo anno di fila calciatore dell’anno in Slovacchia

L’Inter prepara la sfida alla Juventus del 3 aprile e intanto c’è la sosta della nazionali. Milan Skriniar, difensore nerazzurro, è stato convocato dalla Slovacchia per due amichevoli e intanto ha vinto per la terza volta consecutiva il premio di calciatore dell’anno nel suo paese.

PREMIO – Milan Skriniar si aggiudica in Slovacchia, per il terzo anno consecutivo, il Premio Ján Popluhár. Il difensore dell’Inter, quest’anno, precede in classifica Marek Hamsik e Juraj Kucka. Proprio Hamsik è il prossimo obiettivo con l’ex capitano del Napoli che ha vinto per ben 6 volte consecutivo questo riconoscimento. Sicuramente l’aver vinto lo scudetto con l’Inter ha aiutato Skriniar in questo successo.

Fonte: SportKY