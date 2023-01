Skriniar, chiarimento con la squadra prima di Cremonese-Inter – TS

Il rapporto tra l’Inter Skriniar e il suo procuratore è ormai ai minimi termini. Il difensore ha già firmato con il Paris Saint Germain e il suo procuratore ha incolpato la società nerazzurra per il mancato rinnovo. Come riportato da Tuttosport il club ha poi chiesto allo slovacco di spiegare quanto realmente successo a tutta la squadra.

RAPPORTO INCRINATO − Tra l’Inter, Skriniar e il suo entourage è rottura totale. La società si è molto indispettita a seguito delle dichiarazioni del procuratore dello slovacco mentre si giocava la partita con l’Empoli. Durante il match perso dai nerazzurri e condizionato dall’espulsione del difensore, il suo agente ha incolpato il club milanese del mancato rinnovo. Dopo queste frasi, l’Inter ha chiesto al calciatore di chiarire con i compagni di squadra e con Simone Inzaghi quanto realmente accaduto. Come riportato da Tuttosport la società nerazzurra e Skriniar hanno quindi comunicato al resto della squadra che lo slovacco aveva firmato un ricco contratto con il Paris Saint Germain. Il tutto è avvenuto prima della gara vinta per 1-2 contro la Cremonese. Lo stesso difensore ha poi confermato alla stampa del suo pese, e in particolare a Futbolsfz, di aver firmato con il PSG (leggi Qui).

Fonte: Tuttosport – Federico Masini