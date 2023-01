Criscitiello: «Inter al guinzaglio da Skriniar, Inzaghi tiene a galla la barca!»

La vicenda Skriniar-PSG, a detta di Criscitiello, ha rotto le ossa all’Inter. L’unico a tenere a galla la barca Simone Inzaghi. Senza di lui squadra al picco

SOCIETÀ AL GUINZAGLIO − Duro editoriale di Michele Criscitiello sulla vicenda Skriniar: «L’Inter ha perso Skriniar e per noi, da agosto, non è una novità. Piuttosto sarà una novità per i tifosi che insultavano quando veniva raccontata la storia del rinnovo e non volevano credere a certe voci. Skriniar ha portato a passeggio l’Inter a guinzaglio e oggi il club ne esce con le ossa rotta, sia a livello mediatico che a livello economico. Marotta è un grande dirigente ma qui ha preso una lagnata sulla schiena che gli compromette parte della sua reputazione. Una strategia peggiore di questa difficilmente la ricordo. In tutto ciò, tra un disastro societario e l’altro, c’è ancora qualcuno che crede che il male sia Inzaghi. Se pensate che Simone sia Guardiola forse rimarrete delusi ma se c’è qualcuno che sta friggendo il pesce con l’acqua è proprio l’allenatore dell’Inter. Non ha Brozovic, gli hanno preso Lukaku rotto, Skriniar gioca con sotto già la maglietta del Psg, hanno rinnovato il contratto ad Handanovic e si è dovuto inventare Chala play pur di far girare la squadra. Qualche colpa l’avrà anche Inzaghi ma sicuramente, oggi, è quello che mantiene a galla la barca. L’Inter non vincerà lo scudetto perché il Napoli è più forte ma su altri fronti sta lottando con il coltello tra i denti».

Fonte: Sportitalia.it