Inter, Skriniar è già passato! Serve un sostituto: chi prendere e chi evitare

L’Inter saluterà Milan Skriniar e dovrà acquistare un sostituto. Da Tiago Djaló a Scalvini, passando per Smalling e Becao: vediamo chi è più indicato (e chi meno) per sostituire lo slovacco.

MILANO ADDIO – Ormai è solo questione di ore. Poi si saprà se Milan Skriniar raggiungerà il PSG in estate, o già in questi giorni. Il difensore ha già l’accordo col club francese, con buona pace dell’Inter e dei suoi tifosi (maltrattati da lui e dal suo agente). Tuttavia i piani della società cambiano di poco. La difesa nerazzurra necessita di (almeno) un rinforzo, l’addio del numero 37 può solo accentuare la lacuna. Già nei giorni scorsi sono usciti diversi nomi nel mirino dell’Inter. Tuttavia è bene fare chiarezza tra quali profili sono più indicati (o più facilmente raggiungibili), e quali da evitare.

Skriniar via dall’Inter? Due nomi da non prendere

PASSARE OLTRE – Già la scorsa estate l’addio di Skriniar all’Inter era un’ipotesi più che concreta. E tra i primi nomi emersi come suoi eredi c’era quello di Nikola Milenkovic. Che proprio in quei mesi stava rinegoziando il suo contratto con la Fiorentina. Il serbo è più giovane (di due anni) dello slovacco, ma guadagna già 5,5 milioni di euro (lordi) a stagione. E il suo contratto scade nel 2027, rendendo parecchio oneroso il costo del suo cartellino. Al contrario di quello di Chris Smalling, che dal 1° luglio 2023 sarà libero a parametro zero. L’inglese della Roma vuole però 4 milioni di ingaggio all’anno: decisamente troppi per un giocatore prossimo ai 34 anni. Se Milenkovic è difficile da raggiungere per il prezzo, Smalling è proprio da non prendere in considerazione (a quei costi). Così come Victor Lindelof, difensore classe 1994 del Manchester United le cui quotazioni sono cresciute nelle ultime ore. Passiamo invece a vedere quali sono i profili più indicati, ma al tempo stesso difficili da raggiungere.

I rinforzi ideali per la difesa nerazzurra

LARGO AI GIOVANI – Cos’hanno in comune Perr Schuurs del Torino, Facundo Medina del Lens, Trevoh Chalobah del Chelsea e Giorgio Scalvini dell’Atalanta? Oltre alla posizione in campo, e all’abitudine a giocare a tre, sono tutti difensori under25. I primi tre per un pelo, essendo tutti nati nel 1999. Scalvini è addirittura under21, essendo un classe 2003. Proprio lui e Schuurs sarebbero i più indicati per sostituire Skriniar all’Inter. E per rinforzare e ringiovanire la difesa nerazzurra. Tuttavia il contratto di Schuurs scade nel 2026 (come quello di Medina), quello di Scalvini nel 2027 e quello di Chalobah addirittura nel 2028. Senza formule di trasferimento abbastanza morbide e a lungo raggio (prestito da rinnovare, con diritto di riscatto) sono quindi profili abbastanza difficili da raggiungere. L’elevata futuribilità permette ai rispettivi club di non affrettare i tempi, e anzi di sperare in aste di mercato a cui l’Inter non può partecipare. Meglio concentrarsi su profili più alla portata.

Usato garantito a pochi chilometri

SFORZI SOSTENIBILI – Veniamo infine a due giocatori che l’Inter può effettivamente permettersi. Il primo è Rodrigo Becao dell’Udinese. Ha un solo anno in meno di Skriniar, ma il suo contratto scade nel 2024. Pertanto è un profilo dal costo tutto sommato contenuto, e che conosce già molto bene il campionato italiano. E soprattutto un ottimo feeling contro il Milan, a cui ha segnato 3 dei 5 gol totali in carriera. L’altro è invece Tiago Djaló, che abbiamo già ampiamente descritto nei giorni scorsi. Stessa scadenza del brasiliano bianconero, ma ben quattro anni in meno. Il portoghese del Lille è un classe 2000, e con un investimento di 10-15 milioni cambierà squadra. Un profilo quindi estremamente giovane e dal costo basso, da prendere quasi a prescindere dalla situazione di Skriniar.