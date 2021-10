Sheriff, altra vittoria per i prossimi avversari dell’Inter in Champions League

Prosegue il buon periodo dello Sheriff Tiraspol che – dopo la scorsa vittoria in campionato contro la Dinamo-Auto e soprattutto la storica e clamorosa vittoria per 1-2 di martedì al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid – conquista un’altra vittoria in campionato. In vista della sfida contro l’Inter.

TRASFERTA VINCENTE – Ci pensa Traoré con una rete a regalare un’importante vittoria in campionato allo Sheriff Tiraspol. I prossimi avversari dell’Inter in Champions League, infatti, conquistano i tre punti sul campo del Milsami secondo in classifica. Lo Sheriff si porta così in terza posizione ma solo momentaneamente. Sono infatti tre le partite in meno per i campioni di Moldavia rispetto alle due squadre che li precedono. In ogni caso, l’Inter è avvisata in vista del doppio confronto europeo.