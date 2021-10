Sassuolo-Inter, Raspadori favorito su Scamacca! Dubbio Consigli – Sky

Sassuolo-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 20.45 al Mapei Stadium, valida per la settima giornata di Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, il tecnico neroverde Dionisi punterà su Raspadori in attacco. Di seguito tutti i dettagli

ULTIME DAI CAMPI – Sassuolo-Inter, sfida valida per la settima giornata di Serie A, si giocherà stasera alle ore 20.45. Secondo Matteo Barzaghi, il tecnico neroverde Alessio Dionisi ha intenzione di puntare su Giacomo Raspadori: «Il Sassuolo vuole ritrovare un filotto di vittorie che potrebbe lanciarlo anche dalla parte sinistra della classifica. Dionisi schiera un 4-2-3-1 con Raspadori favorito su Scamacca in attacco e dietro di lui un terzetto interessante formato da Berardi, Djuricic e Boga. I due di centrocampo sono Lopez e Frattesi. In difesa coppia centrale formata da Chiricheș e Ferrari mentre sulle fasce agiranno Toljan e Rogerio. In porta dubbio Consigli: al momento è favorito Pegolo».