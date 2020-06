Serie A: nel pomeriggio l’ufficialitÃ  del calendario – Sky

Serie A: nel pomeriggio l’ufficialità del calendario – Sky

Serie A sempre più vicina alla ripartenza. Nel pomeriggio dovrebbe essere pubblicato il calendario ufficiale delle restanti giornate da disputare. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

ATTESA PER IL POMERIGGIO – Dopo le 16 dovrebbe essere ufficializzato il calendario della Serie A: «Il calendario della Serie A dovrebbe essere ufficializzato nel pomeriggio, dalle 16 in poi ogni momento sarà buono. Si partirà con i recuperi della venticinquesima giornata, Inter-Sampdoria si giocherà il 21 e dal 22 si inizierà con la ventisettesima giornata. Manca il tassello Coppa Itala, ad oggi dovrebbe cominciare il 13 con Juventus-Milan, ma è attesa la risposta del Governo sull’anticipo e tutto porta a pensare che potrà essere positiva. Alle 17:15 non si giocherà mai a Napoli, Lecce e Cagliari per venire incontro alle richieste dell’AIC».