Inter al lavoro, Conte ha rifatto una vera preparazione – Sky

L’Inter continua la sua preparazione in vista della ripresa del campionato. Antonio Conte ha messo sotto pressione la squadra per una ripartenza sprint. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport

INTER IN PRESSIONE – Antonio Conte punta a ritrovare un’Inter brillante alla ripresa della stagione: «Questa mattina erano presenti gli ispettori della procura federale per verificare il rispetto dei protocolli. La condizione fisica e psicologica ha la mano di Antonio Conte che è molto presente, ci tiene al fatto che i suoi calciatori siano in ottime condizioni. Praticamente l’Inter ha rifatto una preparazione fisica con carichi importanti e intensi, i giocatori sono stati messi a dura prova. Ci saranno subito partite decisive e dovendo fornire subito una prestazione molto importante a Napoli si è lavorato tanto».