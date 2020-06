Serie A: la FIGC pubblica le indicazioni per l’organizzazione delle partite

La Serie A si avvia alla ripresa e, in attesa di avere i calendari ufficiali, la FIGC ha pubblicato le indicazioni per l’organizzazione delle partite del calcio professionistico. Il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Federcalcio

IL COMUNICATO

La FIGC ha redatto il documento ‘Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19’.

Il documento ha principalmente l’obiettivo di definire Linee Guida organiche ed omogenee che consentano la pianificazione, organizzazione e gestione della disputa di gare dei campionati professionistici in modalità a porte chiuse per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; individuare azioni di mitigazione dei rischi per la sicurezza dei calciatori, degli staff, degli arbitri e degli addetti ai lavori; indicare le categorie dei soggetti ammessi all’organizzazione di gare in modalità a porte chiuse; strutturare una configurazione omogenea degli Stadi e dei percorsi di accesso alle zone di attività; organizzare ed ottimizzare le procedure di allestimento e gestione della produzione televisiva delle gare; favorire il coordinamento delle attività per le strutture incaricate dell’organizzazione e gestione della sicurezza.

Clicca qui per il documento integrale

fonte: figc.it