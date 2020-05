Serie A: l’8 maggio una data fondamentale per...

Serie A: l’8 maggio una data fondamentale per la ripresa – Sky

La Serie A cerca di ripartire. Oggi ha ripreso ad allenarsi il Sassuolo, da domani sarà il turno di altre squadre come l’Inter. I prossimi giorni saranno fondamentali per stabilire un piano di ripresa, il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

MOMENTO CLOU – Il Consiglio Federale dell’8 maggio sarà fondamentale: «Il momento clou arriverà l’8 maggio col Consiglio Federale e si decideranno tante cose. Entro il 25 la FIGC dovrà comunicare alla Uefa se il campionato ripartirà e con quale format quindi quella dell’8 maggio sarà una data sostanzialmente fondamentale».