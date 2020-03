Serie A, si gioca Juventus-Inter e poi arriva la pausa? Ecco l’ipotesi

La Serie A potrebbe giocare i recuperi della ventiseiesima giornata, fra cui Juventus-Inter, per poi fermarsi. L’emergenza Coronavirus non cala e perciò stanno arrivando ulteriori misure restrittive: il sito del “Corriere della Sera” lancia l’ipotesi di una pausa del campionato.

TUTTO FERMO DOPO JUVENTUS-INTER? – Oggi, con Parma-SPAL alle ore 12.30, riprende la Serie A: soltanto per poco? La chiusura della Lombardia e di undici province, per l’emergenza Coronavirus, preoccupa e ovviamente questo può avere ripercussioni anche sul campionato. Il “Corriere della Sera”, ricordando le parole di Gabriele Gravina (vedi articolo), fa sapere come il presidente della FIGC stia pensando a un piano d’emergenza da attuare nel caso in cui ci sia un contagiato anche in Serie A.

L’IPOTESI – Juventus-Inter potrebbe essere quindi una delle poche partite in Italia del mese di marzo. L’ipotesi che viene spinta è di una pausa fino al 3 aprile, giorno della scadenza del decreto: sarebbero rinviata a data da destinarsi ventisettesima e ventottesima giornata. Questo avrebbe inevitabili ricadute sul calendario, con l’obbligo di andare oltre la data limite del 24 maggio. A questo punto, però, anche gli Europei di giugno iniziano a essere a rischio e si potrebbero “liberare” delle date. Giovedì l’Assemblea della Lega Serie A proverà a dare qualche risposta, con la speranza che la situazione sanitaria non precipiti ancora di più.

