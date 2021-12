Serie A, il CTS propone tampone obbligatorio per entrare allo stadio – CdS

Il CTS proporrà al governo, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il tampone obbligatorio per accedere allo stadio

STRETTA – In arrivo una possibile stretta per i tifosi di Serie A. Il CTS, infatti, proporrà al governo il tampone obbligatorio, anche per i vaccinati, per accedere allo stadio. Una proposta che avrebbe validità solo per i turni di campionato del 6 e del 9 gennaio ma che, vista la situazione relativa al Covid-19, potrebbe essere prolungata. La risposta potrebbe arrivare nella giornata di giovedì. Al vaglio, inoltre, da parte del Governo, una sospensione sugli adempimenti fiscali. Potrebbero essere posticipati i pagamenti delle tasse dei primi 4 mesi del 2022.

Fonte: Giorgio Marota – Corriere dello Sport