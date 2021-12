Sanchez, rilancio con l’Inter: adesso alternativa di lusso per Inzaghi – CdS

Sanchez si è ripreso, a suon di gol, l’Inter. Il cileno, nelle ultime settimane, è cresciuto di rendimento, diventando un’alternativa di lusso per Inzaghi. L’analisi del Corriere dello Sport

RILANCIO – Alexis Sanchez si è rilanciato con la maglia dell’Inter. Dall’infortunio di Correa il cielno, infatti, ha trovato sempre più minuti in campo trovando, nelle ultime due uscite, il gol ribaltando, secondo il quotidiano, gli scenari stagionali anche in vista del mercato di gennaio. Sembrano lontani gli sfoghi sui social di qualche mese fa, quando il numero 7 nerazzurro si lamentava dello scarso minutaggio concesso dal tecnico nerazzurro. Le prospettive, quindi, sono cambiate anche se il pesante ingaggio ( 7 milioni netti, ndr) potrebbe far cambiare idea alla dirigenza nerazzurra in caso di offerte allettanti sul piatto.

Fonte: Adriano Ancora – Corriere dello Sport