Montolivo: «Inter, qualità eccelsa in 23 giocatori. Può superare i momenti»

Montolivo ritiene che l’Inter, forse anche a differenza di Milan e Napoli, abbia anche delle riserve all’altezza. L’ex centrocampista ne ha parlato a DAZN, in relazione ai nerazzurri campioni d’inverno.

PRIMA FUGA – Riccardo Montolivo analizza quanto fatto dall’Inter in queste prime diciotto giornate di Serie A. L’ex centrocampista non è sorpreso dal primato dei nerazzurri: «Fin dall’inizio è sempre stata la favorita. Ha avuto un piccolo appannamento attorno a ottobre, ma è una rosa che può superare anche momenti come quelli del Milan e del Napoli quando ci sono infortuni. Ha una qualità eccelsa in ventitré giocatori, l’Inter è la grande favorita».