Serie A, 3 giocatori dell’Inter in top 11 Transfermarkt della 13ª giornata

TWEET – Sono 3 i giocatori dell’Inter presenti all’interno della top 11 della tredicesima giornata di Serie A, pubblicata da Transfermarkt.it tramite il proprio account Twitter. Nella formazione figurano Ivan Perisic, Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar, autori di una grande prestazione contro il Napoli.

Bonucci a dirigere i lavori 👷‍♂️, una pennellata nerazzurra ⚫🔵 in mezzo e spazio alla gioventù in avanti, con l'ingresso nella top 11 di giornata del romanista Afena-Gyan, in attesa del suo primo valore di mercato (a fine dicembre l'aggiornamento per la #SerieA 📆😉)#TMtopXI pic.twitter.com/LNnGCiKIHJ

— Transfermarkt.it (@TMit_news) November 23, 2021