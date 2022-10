Serena: «Smalling? Tre contro Skriniar in ritardo! Udine non ha insegnato»

Il gol di Smalling in Inter-Roma ha deciso il match, suo il colpo di testa a battere Samir Handanovic. In ritardo Milan Skriniar. Ne parla l’ex nerazzurro Serena che bacchetta la difesa

NESSUN INSEGNAMENTO − L’Inter ha raccolto la quarta sconfitta in otto partite di campionato. Contro la Roma, i nerazzurri si sono fatti rimontare dopo essere passati in svantaggio con Federico Dimarco. L’ex Aldo Serena duro nei confronti della difesa di Simone Inzaghi. Questo il suo post su Twitter: «Tre giocatori della Roma in zona palla su una punizione laterale, con solo Skriniar in ritardo. Gli errori di Udine non hanno insegnato nulla? Ma non si marca più?».