Asllani, una domanda dopo Inter-Roma: perché pochi minuti in stagione?

Kristjan Asllani ha fatto il suo esordio da titolare in Inter-Roma. La prestazione del centrocampista è una delle poche note liete della serata. A questo punto sorge spontanea una domanda: perché così pochi minuti stagionali?

DEBUTTO – Kristjan Asllani ha fatto il suo debutto da titolare con l’Inter nella sconfitta di ieri contro la Roma. Per il classe 2002 una prestazione senza acuti, ma che dimostra come possa tranquillamente stare in campo in una squadra con ambizioni come l’Inter. Sorge spontanea, infatti, una domanda dopo la sfida di San Siro: perché il numero 14 nerazzurro, prima di ieri, aveva raccolto un numero striminzito di minuti in campo?

MINUTAGGIO – Lo stesso Inzaghi, nel post partita, ha spiegato di aver sostituito Asllani perché l’albanese aveva pochi minuti nelle gambe. Situazione creatasi proprio a causa del tecnico che, anche in situazioni in cui era auspicabile un impiego dell’ex Empoli, gli ha preferito l’usato sicuro (Gagliardini, ndr). In un momento di difficoltà generale, Asllani ha dimostrato di poter dire la sua in un Inter che ancora non si è rimessa sui giusti binari. L’augurio è che, anche al rientro di Brozovic, Asllani possa trovare minuti importanti in campo. La svolta passa anche dal coraggio e dalle scelte nette.