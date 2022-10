Onana titolare in Champions League? Non basta! Chance anche in Serie A

Onana si candida ad una maglia da titolare in Inter-Barcellona. Il camerunese, però, non può essere il numero 1 solo in Champions League: merita una chance anche in Serie A

DUALISMO – Il dualismo fra Onana ed Handanovic, ad oggi, ha creato solo problemi. A farne le spese l’Inter che, senza certezze in un ruolo così delicato, ne risente in maniera negativa dal punto di vista psicologico. L’ex Ajax, molto probabilmente, avendo conseguito il ruolo di “Portiere di coppa”, partirà titolare anche in Inter-Barcellona. Ma non è abbastanza: la situazione di Onana, fermo da due anni dopo una squalifica, implicherebbe un maggiore impiego del camerunese da parte di Inzaghi, visto e considerato che, anche alla luce dell’età anagrafica di Handanovic, rappresenta il futuro della porta dell’Inter. Ma c’è di più

CHANCE – Le prestazioni di Handanovic in campionato non giustificano una titolarità inamovibile dello sloveno. Anche in Inter-Roma un’incertezza del capitano dell’Inter ha indirizzato il match in negativo per i nerazzurri, con la squadra che si è poi arresa ai giallorossi nella ripresa. La situazione critica in campionato può certamente migliorare con l’impiego di Onana. Il portiere merita un’occasione anche in Serie A, magari a cominciare dalla sfida di sabato contro il Sassuolo. Per Inzaghi sarà l’ennesima occasione di dare una scossa.