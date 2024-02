Serena: «Brehme nell’Olimpo! Un ricordo? Noi, Matthaus e le birre»

Aldo Serena, all’indomani della vittoria dell’Inter sull’Atletico Madrid, alle colonne di Tuttosport ha parlato della scomparsa di Andy Brehme, ex giocatore dell’Inter.

SOPRAFFINO – Andy Brehme ci ha lasciato nella giornata di ieri. Anche Aldo Serena, tra l’altro anche lui ex attaccante dell’Inter, a Tuttosport ha voluto ricordare la qualità dell’ex giocatore tedesco: «Era un regista spostato a sinistra. Quando gli si dava la palla, sapevi che era in cassaforte. Giocava con entrambi i piedi perché, mi raccontò, suo papà, che era stato calciatore, lo aveva obbligato fin da bambino a imparare a usare sia il destro che il sinistro. In questo modo, anche se pressato e con la sua andatura non tanto veloce, Andy riusciva a dribblare e a non perdere mai il pallone, giocandolo poi corto o lungo, con lanci da 50-60 metri. Con lui, avevi molteplici soluzioni di gioco. Aveva una tecnica sopraffina e una grande potenza di tiro. Ed era intelligente: solitamente giocatori così li trovavi a centrocampo, invece lui era in fascia».

COMPAGNIA – Serena poi, ha raccontato di come gli piacesse stare in un gruppo come lo spogliatoio: «Amava ridere e divertirsi stando in compagnia. Fare gruppo. Era semplice e gioviale. Aveva le stigmate da fenomeno, ma non le faceva pesare come altri con atteggiamenti di un certo tipo. Era una persona del popolo, ma un fuoriclasse in campo. Primo ricordo? Al termine del primo giorno di ritiro estivo a Varese, dopo cena, lui e Lothar Matthaus mi invitarono in camera per conoscerci meglio. Non ci capivamo perché non parlavamo la stessa lingua, ma dall’armadio tirarono fuori una serie di barattoli di birra e iniziammo a socializzare. Fortunato con i terzini sinistri? Sì, non ho giocato con Facchetti o Nilton Santos, poi c’è stato Roberto Carlos, però io ho avuto il piacere e la fortuna di giocare con Cabrini, Brehme e Maldini, tre nell’Olimpo del calcio.»

Fonte: Tuttosport – Federico Masini