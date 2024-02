Inter-Atlético Madrid 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Atlético Madrid finisce con un pesantissimo 1-0, che permette di avere un piccolo ma fondamentale vantaggio in vista della gara di ritorno fra tre settimane. I dati statistici sulla partita degli ottavi di Champions League danno degli spunti di rilievo.

ZERO – I tiri in porta subiti da Yann Sommer in Inter-Atlético Madrid. È la seconda partita consecutiva che il portiere svizzero non deve effettuare parate, dopo la partita contro la Salernitana di venerdì scorso.

DUE – Le volte che Diego Pablo Simeone ha sfidato il suo passato da allenatore. L’altra prima di Inter-Atlético Madrid era col Catania, il 22 maggio 2011, con una vittoria nerazzurra per 3-1 nell’ultima giornata: doppietta di Giampaolo Pazzini e gol di Yuto Nagatomo.

QUATTRO – I gol di Marko Arnautovic nelle nove presenze in carriera in Champions League, quattro con l’Inter e cinque con il Werder Brema. Eguagliato il suo record di due ottenuto coi tedeschi nella stagione 2010-2011.

UNDICI – Le volte che l’Inter ha giocato gli ottavi di finale di Champions League con l’attuale formula. Quella di ieri è appena la terza vittoria, dopo l’1-0 al Porto del 22 febbraio di un anno fa e il 2-1 al Chelsea del 24 febbraio 2010 nella stagione del Triplete. Per il resto quattro sconfitte e altrettanti pareggi, i primi tre consecutivi, per un equilibrio assoluto di cinque qualificazioni e altrettante eliminazioni.

QUATTORDICI – Gli anni dopo cui l’Inter ha battuto una squadra spagnola in Champions League nella fase a eliminazione diretta. Non accadeva dallo storico 3-1 al Barcellona del 20 aprile 2010, memorabile andata delle semifinali. Per il resto, da lì fino a prima di Inter-Atlético Madrid, erano arrivate dieci sconfitte, quattro pareggi e appena due successi (sempre al Barcellona, 1-0 il 4 ottobre 2022 nel girone, e 2-0 al Getafe il 5 agosto 2020 negli ottavi di Europa League in gara secca).