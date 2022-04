Serafini: «Inter-Milan 3-0 bugiardo. Gol annullato? Una cosa mai vista»

Luca Serafini, dal canale You tube di Carlo Pellegatti, ha fatto un lungo intervento analizzando Inter-Milan 3-0 di Coppa Italia. La sua particolare moviola sul gol annullato ai rossoneri

RISULTATO E MOVIOLA − Serafini commenta la sconfitta del Milan contro l’Inter in Coppa Italia: «Risultato assolutamente bugiardo con l’Inter che ha concretizzato le occasioni da rete. Il Milan ha fatto fatica a segnare e ha preso gol. La fortuna non è girata a favore del Milan. Penso al tiro di Tonali ribattuto sulla schiena di un difensore. Perisic che la prende sulla linea. Handanovic che ha fatto un grande intervento su Leao e col Milan fa sempre delle prestazioni positive. Quanti episodi a sfavore del Milan, ieri anche in Coppa Italia! Il gol di Bennacer? Per la prima volta nella storia del Var, non è il Var a decidere un fuorigioco. Il Var ha dei dubbi e non decide sul fuorigioco, chiama Mariani che non conosce la norma alla lettera. Kalulu scompare dal radar, l’arbitro ha deciso di annullare un gol in fuorigioco. Per la prima volta nella storia del calcio, regola dell’offside interpretata».