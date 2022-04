Zancan: «Sbagliato ridurre Inter-Milan al gol annullato. Non è un errore»

Federico Zancan, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è espresso sulla partita tra Inter e Milan. Per il giornalista, sbagliato ricondurre il tutto al gol annullato di Bennacer

EPISODIO CONTROVERSO − Zancan dice la sua sulla rete non convalidata ieri a Bennacer in Inter-Milan: «Gol annullato a Kalulu? Episodio controverso, non ho un’idea precisa. Da regolamento si può annullare, che incida sulla parata di Handanovic ho i miei dubbi. Comunque non è un aspetto rilevante che il portiere non protesti. Bisogna accettare l’area grigia e il 50 e 50. Sbagliato ridurre la partita di ieri in questo episodio. Non è un errore e non è una cosa che non si può accettare».