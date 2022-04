Sconcerti: «Inter-Milan? 3-0 eccessivo. Inzaghi non rinuncerà a Dzeko»

Mario Sconcerti, in collegamento su Tmw radio, ha analizzato il match tra Inter e Milan, finito 3-0 per i nerazzurri. Poi, una considerazione sulle scelte offensive di Inzaghi

DIFFERENZE − Sconcerti analizza la vittoria dell’Inter per 3-0 contro il Milan: «Differenza tra Inter e Milan? La maggior facilità dell’Inter a trovare il gol, che è la differenza di fondo tra le due squadre. Il Milan gioca ma ha difficoltà a segnare. Leao prepara il gol ma non è un cannoniere. L’Inter, anche quando non gioca bene, ha meno difficoltà a trovare la via della rete. In attacco ha la sua parte migliore. Il 3-0 è eccessivo, c’è stato anche il gol annullato, decisione ingiusta ma corretta. Sono tutti discorsi che vanno proiettati anche al discorso campionato. In queste cinque partite che mancano credo che parta l’Inter con questo vantaggio».

ATTACCO NERAZZURRO − Sulla possibilità che Inzaghi rinunci a Dzeko, così Sconcerti: «Non credo, Inzaghi ha rinunciato poche volte a Dzeko. Ha una sua regolarità di rendimento e gol. Credo che Correa troverà più spazio dal 1′ e durante le partite».