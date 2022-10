Sensi si procura un rigore ma Monza rimontato: vince il Bologna

Non basta al Monza un rigore guadagnato da Sensi: il Bologna rimonta e vince nella trasferta che precede quella con l’Inter (fra nove giorni). Al Brianteo finisce 1-2 l’ultimo posticipo della dodicesima giornata di Serie A.

DI RIMONTA – Pur senza Marko Arnautovic infortunato il Bologna riesce a vincere e anche partendo da posizione di svantaggio. I rossoblù battono per 1-2 il Monza, che voleva dedicare la partita a Pablo Marì accoltellato giovedì scorso. A metà primo tempo è proprio il sostituto di Arnautovic, Joshua Zirkzee, ad avere la prima grande occasione del match con un destro deviato da Michele Di Gregorio. Il portiere scuola Inter poco dopo è provvidenziale su colpo di testa di Adama Soumaoro da corner, mandandolo sul palo. I gol di Monza-Bologna arrivano tutti nella ripresa. Stefano Sensi, partito ancora titolare, si procura un rigore per fallo di Michel Aebischer: trasforma Andrea Petagna al 57’. Gioia effimera quella dei brianzoli, perché tre minuti dopo un gran lancio di Stefan Posch pesca centralmente Lewis Ferguson che pareggia. Riccardo Orsolini, ancora a secco di gol in questa Serie A, si sblocca al 73’ su imbucata di Zirkzee, con controllo e conclusione potente sotto la traversa. È il gol del sorpasso del Bologna, che sale a 13 punti staccando proprio i biancorossi. Monza comunque a +4 sulla zona retrocessione, con Sensi (vicinissimo all’1-0 in chiusura di primo tempo con un tiro alto di poco) sostituito al 68’ da Warren Bondo.