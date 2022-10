Kahn mette in guardia l’Inter: «Non sarà un’amichevole! Troppo prestigio»

Kahn avverte l’Inter di Inzaghi in vista della sfida che andrà in scena martedì alle 21 all’Allianz Arena, valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. L’amministratore delegato del Bayern Monaco, nonostante non ci sia niente in palio, avverte i nerazzurri. Le sue dichiarazioni alla Bild

NESSUN REGALO – Oliver Kahn ci tiene ad avvertire l’Inter alla vigilia della sfida con il Bayern Monaco all’Allianz Arena: «Non sarà un’amichevole comoda, c’è troppo prestigio». L’amministratore delegato del club bavarese ed ex storico portiere, è convinto che i giocatori di Julian Nagelsmann faranno di tutto per vincere: «Hai visto oggi come funziona questa squadra, tutti quelli che entrano in questo momento vogliono mettersi in mostra. Non ci sono cambiamenti nelle prestazioni, quindi non mi preoccupo troppo perché i ragazzi che giocano contro l’Inter vogliono vincere la partita».