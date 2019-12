Sensi e non solo, Conte e l’Inter si godono i regali di Natale – TS

L’Inter di Conte ha chiuso il 2019 con un netto 4 a 0 contro il Genoa. I nerazzurri hanno però dovuto fare i conti con i numerosi infortuni degli ultimi mesi. Con il nuovo anno la situazione dovrebbe migliorare con il primo rientro (quello di Sensi) già avvenuto

RIENTRI – “Adesso Conte ritroverà tutti i suoi uomini: domenica prossima, quando la squadra tornerà ad allenarsi ad Appiano, il tecnico riavrà Brozovic e Lautaro Martinez, squalificati contro il Genoa; un Esposito ancora più convinto dei propri mezzi dopo il primo gol in A; quel Lukaku che sabato ha dimostrato una volta di più di essere il vero leader di questa Inter. Ma il più bel regalo che Conte avrà dal Natale è un altro: ha iniziato a scartarlo contro il Genoa, quando Sensi è subentrato a Gagliardini, finirà di farlo dopo la sosta quando si avvicinerà il rientro in campo di Barella. Conte, in attesa dei rinforzi, uno dei quali proprio a centrocampo, nel 2020 potrà finalmente tornare a schierare il centrocampo titolare avuto per sole quattro partite dal primo minuto”.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport.