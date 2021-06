Semplici: «Nainggolan, il Cagliari lavora. Eriksen? Ci deve far riflettere»

Semplici, attuale tecnico del Cagliari, in una lunga intervista rilasciata al “Corriere dello Sport” ha parlato della nuova stagione, facendo riferimento inevitabilmente a Radja Nainggolan. Poi riguardo Euro2020 ha parlato di Christian Eriksen.

MERCATO – Semplici in un’intervista ha parlato della possibilità di riavere Radja Nainggolan già a luglio: «Nainggolan con noi a luglio? Mi auguro di sì. È un giocatore capace di spostare gli equilibri e poterlo avere da subito sarebbe importantissimo. La società sta lavorando, il Cagliari ha un presidente ambizioso e riuscirà ad allestire una squadra competitiva».

SU ERIKSEN – Semplici commenta e riflette sul caso Eriksen: «Immagini drammatiche quelle che abbiamo visto tutti in diretta. Per fortuna il ragazzo sta bene e si è ripreso. Mi auguro possa presto ricalcare i cambi di calcio. Ma questi fatti ci devono far riflettere in modo da non sottovalutare nessun aspetto della salute e stare attenti a tutto».

Fonte: Corriere dello Sport – Giuseppe Amisani